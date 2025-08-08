viernes

agosto 08, 2025

Subscríbete

Search
Close this search box.

Últimas noticias

Últimas noticias

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Últimas noticias

Lanzan campaña “Hombres y Mujeres Visten de Rosa” en Caguas

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 1

CAGUAS – La Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico (SACC PR), Región Central, anunció ayer el inicio oficial de la campaña “Hombres y Mujeres Visten de Rosa” en el restaurante Vaca Brava, ubicado en Caguas. Esta iniciativa reúne a representantes de diversos sectores, incluyendo comunidades, gobierno, empresas y organizaciones, con el objetivo de educar, recaudar fondos y continuar los esfuerzos relacionados con el cáncer de seno en Puerto Rico.

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, se exhorta a la población a vestir de rosa como muestra de solidaridad con pacientes, sobrevivientes y familiares. También se invita a participar en actividades de recaudación, charlas informativas y eventos en Caguas y otras localidades del país.

(Foto/Suministrada)

Durante el evento se presentaron los resultados obtenidos en 2024, tanto en términos de recaudación como de servicios ofrecidos a pacientes y sobrevivientes en la región central este.

La campaña incluye la colaboración de figuras públicas que utilizarán sus plataformas para promover la detección temprana y fomentar la participación en las actividades programadas. Caguas conmemorará el vigésimo aniversario de “Avancemos a Grandes Pasos Contra el Cáncer de Seno”, con la realización de once marchas y otras iniciativas educativas y de recaudación.

Las personas interesadas en participar pueden comunicarse al 787-421-3195 o al 787-370-9312.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 628

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
158

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Síguenos en nuestras redes sociales:

For Media Group ©

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: