Lanzan campaña “Hombres y Mujeres Visten de Rosa” en Caguas

CAGUAS – La Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico (SACC PR), Región Central, anunció ayer el inicio oficial de la campaña “Hombres y Mujeres Visten de Rosa” en el restaurante Vaca Brava, ubicado en Caguas. Esta iniciativa reúne a representantes de diversos sectores, incluyendo comunidades, gobierno, empresas y organizaciones, con el objetivo de educar, recaudar fondos y continuar los esfuerzos relacionados con el cáncer de seno en Puerto Rico.

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, se exhorta a la población a vestir de rosa como muestra de solidaridad con pacientes, sobrevivientes y familiares. También se invita a participar en actividades de recaudación, charlas informativas y eventos en Caguas y otras localidades del país.

Durante el evento se presentaron los resultados obtenidos en 2024, tanto en términos de recaudación como de servicios ofrecidos a pacientes y sobrevivientes en la región central este.

La campaña incluye la colaboración de figuras públicas que utilizarán sus plataformas para promover la detección temprana y fomentar la participación en las actividades programadas. Caguas conmemorará el vigésimo aniversario de “Avancemos a Grandes Pasos Contra el Cáncer de Seno”, con la realización de once marchas y otras iniciativas educativas y de recaudación.

Las personas interesadas en participar pueden comunicarse al 787-421-3195 o al 787-370-9312.