Pastor Eddy Batista

Ministerio Evangelístico Todavía Cristo Salva, Sana y Liberta

Dios te bendiga grandemente. Una vez más llegamos a ti a través de este canal que Dios ha permitido con la intención de ser de bendición para tu vida.



Hoy queremos decirte que la última palabra la tiene Dios. Muchas veces el sistema de este mundo nos acorrala de tal magnitud que no sabemos por dónde salir o qué hacer, con situaciones tan agravantes que nos toca muchas veces enfrentar.



Pero así mismo como existen esas diversas situaciones, también existe un Dios que no se quedará con los brazos cruzados, viéndote pasar por esa condición que quizás no te deja dormir, ni descansar en paz, y mucho menos te deja tener una estabilidad emocional y espiritual.



Ese Dios de quien te hablo este día, fue el Dios que le dijo a Jeremías en su capítulo 33:3 Clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.



Ósea que ese Dios del que te hablo hoy, también te escuchará a ti. En tu momento difícil, Él también prestará su oído para tu oración y te mostrará que, aunque te hayan cerrado las puertas, te hayan dado la espalda, te hayan abandonado/a o dejado sola/o, Él tiene la última palabra sobre tu vida.



Por eso Él dice en Isaías 41:10 No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.



Lo que Dios te dice a través de esta palabra: que Él tiene cuidado de ti, que no importa la condición o circunstancia, Él tiene la solución, tú solo necesitas acercarte a él y creerle.

Ese Dios del que te hablo le mostró a Martha que él tenía la última palabra; cuando ya su hermano estaba en una bóveda por cuatro días de muerto le dijo a Martha:

Juan 11:40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?

La ciencia te puede decir te queda poco tiempo de vida, el banco te puede decir, te vamos a quitar la casa, te vamos a quitar el carro, pero Dios te dice: yo tengo la última palabra. Yo en lo personal he visto a Dios cambiarle la historia a alguien y creo que tú puedes ser una de ellas, porque Él es misericordioso y lo que es imposible para el hombre, para Dios todo le es posible.

Isaías 43:19 dice: He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a la luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad.

Termino con esto, no pierdas la esperanza ni la fe, busca a Dios y encuentra la dirección correcta. Hay un Dios que quiere mostrarte como lo hizo con Sara y Abraham, que cuando estaban en la edad imposible, Dios hizo que del vientre de ella naciera un hijo, Isaac. No permitas que nadie golpee tu fe y mucho menos destruyan tu confianza en Dios; Él siempre llegará a tiempo, solo confía y cree.

Deuteronomio 31:6 Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará.

Que la presencia del Señor esté contigo y los tuyos. Que Dios guarde tu entrada y tu salida.