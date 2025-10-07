La Tierra de Gigantes fue sede en la tercera edición del Carolina Handball Cup

CAROLINA – Con la participación de 23 equipos provenientes de municipios como Loíza, Fajardo, Río Grande, Cidra, Guaynabo y, por supuesto, Carolina, se celebró con gran éxito la tercera edición de la Carolina Handball Cup, un evento que reunió a atletas de ambos géneros desde las categorías infantiles hasta sub-16. El evento, apoyado por el Departamento de Recreación y Deportes Municipal, se celebró en las canchas del Complejo Deportivo Roberto Clemente Walker en Villa Carolina.

Aunque la competencia fue reñida, el enfoque principal de este torneo siempre ha sido el desarrollo de niños y jóvenes en el deporte. Desde los más pequeños en Kids (4-7 años), pasando por las categorías Benjamín (8-10), Alevín (11-12) y hasta los Cadetes (15-16), todos encontraron en la Copa un espacio para aprender, crecer y disfrutar del deporte en un ambiente de sana convivencia.

“Tenemos un grupo de trabajo espectacular y el Municipio Autónomo de Carolina ha hecho que este evento sea de calibre nacional. Después de tantos años vemos generaciones crecer: niños que estuvieron con nosotros y hoy son adultos con negocios que hasta auspician el torneo. Eso nos llena de orgullo y demuestra la importancia del trabajo que se hace”, expresó Alonzo Herrera, director técnico del Carolina Handball Club.

El Carolina Handball Club, que representa a la Tierra de Gigante en estos torneos y que fue fundado en 2012, ha sido clave en la promoción del balonmano en Puerto Rico, ofreciendo desde entonces programas para niños y niñas a partir de los 4 años.

Para la coordinadora del club, Magdalena Ferrer Magris, el evento también confirma la reputación que Carolina ha ganado a nivel nacional: “En las reuniones nacionales, siempre resaltan esta Copa como una de las mejores de Puerto Rico. Los visitantes se van encantados, y eso es gracias al apoyo constante del Municipio de Carolina y del Departamento de Recreación y Deportes Municipal, que siempre nos respalda”.

Más allá del aspecto competitivo, el club mantiene un compromiso con la formación de valores. “El deporte es la mejor manera de sacar a los muchachos de la calle. Hemos tenido niños con retos particulares que terminan brillando y contagiando al equipo con su entusiasmo. Eso es lo que realmente buscamos. Hace unos años teníamos dos participantes con síndrome down que se convirtieron en el espíritu del equipo y protagonistas de todos los eventos que participaban. Eso es lo hermoso de todo esto”, añadió Ferrer Magris.

El Carolina Handball Club entrena de lunes a viernes a las 5:00 p.m. y recibe niños desde los 4 años. Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 787-307-9046 o 787-236-8916 para más información.