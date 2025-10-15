miércoles

octubre 15, 2025

La Placita Soegaard se llena de color y cultura con el regreso de los Encuentros de Artesanos

Ángel “Bori” González Damudt, alcalde de Río Grande. (Foto/Suministrada) 
RÍO GRANDE – La Administración Municipal de Río Grande y su alcalde, Ángel “Bori” González Damudt, reafirman su compromiso con el desarrollo económico y cultural de la Ciudad de El Yunque con el regreso de los Tradicionales Encuentros de Artesanos, este sábado, 18 de octubre, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., en la acogedora Placita Soegaard.

El evento reunirá a una vibrante comunidad de artesanos, microempresarios y emprendedores locales, quienes ofrecerán una gran variedad de productos hechos a mano, que incluyen madera, cerámica, bisutería, dulces típicos y postres, entre otros.

Una participación muy especial será la de los artesanos del Departamento de Corrección y Rehabilitación, provenientes del programa de rehabilitación de la institución correccional de Bayamón, quienes presentarán sus trabajos como parte de su proceso de reintegración y desarrollo personal.

El alcalde Ángel “Bori” González Damudt destacó que esta iniciativa, celebrada los terceros sábados de cada mes, forma parte del esfuerzo de su administración por fortalecer la economía local, impulsar el empresarismo y preservar las tradiciones culturales que distinguen a Río Grande.

“Nuestro compromiso es con nuestra gente: con los artesanos, con los microempresarios y con todos los que día a día aportan al desarrollo económico y cultural de nuestro pueblo. Estos encuentros son una vitrina para el talento local y una oportunidad para que los riograndeños y visitantes disfruten de lo mejor de nuestra cultura”, expresó el Primer Ejecutivo Municipal.

 

