La mirada amable, que restaura

Capellán Efraín Feliciano

Ministerio La semilla hablada sembrando una semilla del amor de Dios en corazones necesitados

Hay miradas que atraviesan el alma, pero ninguna como la mirada amorosa de Dios. Su mirada no juzga, no condena, no rechaza. Es una mirada que penetra hasta lo más profundo del corazón, que ve lo que nadie más ve: nuestras heridas, nuestros temores, nuestras luchas silenciosas. Cuando la luz del rostro de Dios se posa sobre nosotros, todo cambia. Las tinieblas retroceden, las cadenas se rompen y el alma se siente abrazada por una paz que el mundo no puede dar. Esa luz no solo alumbra el camino, sino que revela que no estamos solos, que su presencia nos cubre aun en medio del dolor.

La mirada de Dios tiene poder para restaurar lo que creías perdido. Donde otros vieron fracaso, Él ve propósito; donde hubo lágrimas, Él planta nuevas esperanzas. Su rostro resplandeciente nos recuerda que todavía hay vida, que todavía hay propósito, que todavía hay amor. Él no mira nuestras caídas para señalarnos, sino para levantarnos con ternura. Cada vez que Dios fija su mirada en ti, lo hace para devolverte la identidad que el dolor te quiso arrebatar. Él no se cansa de mirarte con misericordia, porque en sus ojos no hay rechazo, sino redención.

Cuando la luz del rostro del Señor brilla sobre tu vida, incluso el desierto florece. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse, las cargas se vuelven livianas y el alma encuentra descanso. Esa luz disipa la confusión, sana el corazón herido y trae consuelo al alma cansada. Es en esa presencia donde el corazón vuelve a respirar, donde las lágrimas se convierten en oración y el silencio en adoración. Cuando Dios te mira, su amor te renueva, su voz te levanta y su Espíritu te llena de fuerza para seguir.

Por eso, no temas si hoy atraviesas noches oscuras; el amanecer de Dios ya viene. La luz de su rostro te alcanzará, te cubrirá y te hará brillar con un nuevo propósito. Él no se ha olvidado de ti. Su mirada está fija en tu vida, en tus pasos, en tus lágrimas.

Que su presencia te ilumine, te restaure y te llene de paz. Porque cuando su luz llega, la oscuridad tiene que huir y el alma comienza a vivir de nuevo bajo la gracia de un Dios que ama sin medida.

Padre amado, gracias por tu mirada que me encuentra aun cuando me siento perdido. Haz resplandecer tu rostro sobre mí y sobre mi casa. Ilumina mis pensamientos, restaura mi corazón y llena mi alma con tu paz. Que tu luz disipe toda oscuridad, toda tristeza y toda confusión. Levántame con tu amor, cúbreme con tu presencia y renueva mis fuerzas para seguir caminando contigo. Hoy me rindo a tu voluntad y declaro que tu luz brillará en cada área de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén.