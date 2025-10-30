La LBP inicia su séptima temporada

Jeanc Rodríguez

X: @sbsportsmedia

RÍO GRANDE – La Liga de Baloncesto Puertorriqueña (LBP) anunció oficialmente el inicio de su séptima temporada, consolidándose como uno de los proyectos deportivos más importantes de la isla por su impacto comunitario, su impulso al talento local y su compromiso con el orgullo boricua. El torneo, que reúne a 40 equipos representando a municipios de toda la isla, iniciará el 1 de noviembre de 2025, marcando el comienzo de una nueva etapa en la historia del baloncesto puertorriqueño.

Más que una liga, la LBP se ha convertido en una plataforma de desarrollo y exposición para cientos de jóvenes jugadores que sueñan con representar a su pueblo y crecer en el deporte que más aman. Son historias de esfuerzo, de oportunidades y de amor por el baloncesto, donde cada uniforme representa una comunidad, una identidad y un sueño colectivo.

Los campeones Guerrilleros de Río Grande se preparan para una temporada de grandes retos con la mirada puesta en revalidar su título. “Realmente ser el rival que vencer puede ser una carga, pero el equipo y yo nos hemos mentalizado en que el campeonato no es el final. Ahora es mantener el enfoque y defender lo que es nuestro”, expresó el jugador Erick Reyes, quien destacó la madurez y compromiso del grupo.

El también jugador Luis Ayala coincidió en que el reto será mayor esta vez. “Tenemos un grupo para volver a ganar, pero tenemos claro que no será fácil. En la pasada temporada todos querían ganarle a uno en particular; ahora todos querrán ganarnos a nosotros, pero estaremos preparados para lo que venga”, sostuvo.

Por su parte, Yaniel Colón enfatizó en la importancia de fortalecer la química con los nuevos integrantes del equipo. “Buscamos mejorar día a día, sin desmoralizarnos ante derrotas o juegos cerrados. El enfoque y el trabajo constante son claves para aspirar al back-to-back”, manifestó.

Para esta edición, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) aprobó una medida sometida por la Liga relacionada con la integración de jugadores “Ex-BSN”, con el propósito de ofrecer un espacio competitivo y de desarrollo para atletas con experiencia profesional. Esta iniciativa busca rescatar un sector de jugadores que necesita un nuevo taller para aportar su talento, apoyar a los jóvenes de sus comunidades y continuar su exposición en el panorama deportivo estatal.

Los Guerrilleros iniciarán la defensa de su corona el domingo, 2 de noviembre, cuando reciban a los Cocoteros de Loíza en el coliseo Rubén Zayas Montañez de Trujillo Alto, desde las 5:00 p.m. Luego, el martes 4, visitarán a los Cariduros de Fajardo en el coliseo Tomás Dones, a partir de las 8:00 p.m.

La Sección Este estará integrada por Río Grande, Loíza, Fajardo, Magos de Aguas Buenas, Indios de Canóvanas, Gigantes de Carolina, Artesanos de Las Piedras, Criollos de Caguas, Grises de Humacao y Halcones de Gurabo.