La juventud que nunca se acaba: Bajo el lente bíblico – Parte I

Pastor Luis Avilés

Iglesia Casa de la Fe, Bronx

Vivimos en una cultura obsesionada con la juventud: cremas, cirugías, entrenamientos intensos y dietas prometen prolongar la vitalidad del cuerpo. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la verdadera juventud? ¿Existe una juventud que no se desvanece con los años?

1. La juventud física es temporal

La Biblia reconoce la belleza y la fuerza de la juventud.

Eclesiastés 11:9 dice: “Alégrate, joven, en tu juventud… pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios”.

La juventud física es una etapa hermosa, pero pasajera (Eclesiastés 12). No se trata de idolatrarla, sino de aprovecharla para el propósito de Dios. El verdadero valor de la juventud está en cómo se vive para Él.

2. Juventud espiritual: Un corazón renovado

El salmista declara: “Él sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila”. (Salmos 103:5)

Aquí se nos habla de un rejuvenecimiento del alma, no del cuerpo. La juventud espiritual no depende de la edad, sino de una relación viva con Dios. Moisés tenía 120 años y “no se había oscurecido su vista ni se había agotado su vigor” (Deuteronomio 34:7), no por genética, sino por intimidad con Dios.

3. La juventud en el reino de Dios

En Cristo, hay una vida nueva, renovada cada día: “Por tanto, no desmayamos; antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día”. (2 Corintios 4:16)

La juventud que nunca se acaba es aquella que se encuentra en la vida eterna que Cristo ofrece. El apóstol Pablo, aunque anciano y preso, tenía el fervor y la pasión de un joven por el Evangelio.

4. Jóvenes por siempre en la eternidad

La promesa final de Dios no es solo prolongar nuestra vida, sino transformarla: “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte…” (Apocalipsis 21:4)

“Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es”. (1 Juan 3:2)

En el cielo no hay decadencia ni vejez. La juventud eterna es parte de la redención completa: cuerpo, alma y espíritu glorificados en Cristo.

La verdadera juventud no se encuentra en una piel tersa, sino en un corazón restaurado por Dios, lleno de fe, pasión y propósito. Esa juventud, la que nace del espíritu, nunca se acaba. Como decía un predicador: “Envejecer es inevitable, pero en Cristo podemos ser jóvenes

por siempre”.