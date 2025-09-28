La juventud con la fe de David: Corazones valientes en tiempos de gigantes 

Pastor Luis Avilés

Casa de la Fe, Bronx, NY

En un mundo donde muchos jóvenes viven atemorizados por los “gigantes” del rechazo, la ansiedad, el futuro incierto o la presión social, la historia de un joven pastor llamado David se levanta como una antorcha encendida. Su fe sencilla, pero profunda, derribó gigantes reales y su legado sigue retando a una nueva generación a creerle a Dios más allá de sus limitaciones.

David, un joven cualquiera, con una fe extraordinaria

David no era un guerrero entrenado ni un líder reconocido. Era el menor de ocho hermanos, ignorado incluso por su propio padre (1 Samuel 16:11). Sin embargo, mientras cuidaba ovejas, desarrolló lo que muchos reyes y soldados no tenían: una fe firme en Dios. “Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, él también me librará de la mano de este filisteo.” (1 Samuel 17:37)

David no confiaba en su espada, porque no tenía una. No confiaba en su edad, ni en su físico. Confiaba en el Dios que nunca falla.

Gigantes modernos: ¿Qué enfrenta la juventud hoy?

Hoy, los “Goliats” no siempre tienen lanza o armadura. Visten de depresión y ansiedad; inseguridad e identidad rota; tentaciones sexuales; adicciones; presión social y comparación en redes.

Muchos jóvenes se sienten como el ejército de Israel frente a Goliat: paralizados por el miedo. Pero David nos enseña que no importa el tamaño del enemigo, sino el tamaño de nuestra fe.

Una fe que no se intimida

“Tú vienes a mí con espada y lanza…; más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos…” (1 Samuel 17:45)

David no negó la realidad del gigante, pero enfrentó la situación desde la perspectiva de Dios. Esa es la fe que cambia generaciones: la que ve los obstáculos como oportunidades para que Dios se glorifique.

Cómo desarrollar una fe como la de David

Busca intimidad con Dios en lo secreto. David adoraba, oraba y peleaba batallas en soledad. Su fuerza pública era resultado de su comunión privada. Recuerda lo que Dios ya hizo. Cuando enfrentó a Goliat, David recordó cómo Dios lo libró del león y del oso. La memoria espiritual fortalece la fe. Rechaza la voz del miedo. El hermano de David lo criticó, Saúl dudó de él y Goliat se burló. Pero David escuchó la voz de Dios por encima de todas las demás. Usa lo que tienes. No necesitas grandes recursos. David usó una honda y cinco piedras. Lo importante no es la herramienta, sino quién la respalda.

Dios todavía llama jóvenes con corazón de David

En cada generación, Dios busca jóvenes con un corazón valiente. No perfectos, pero dispuestos. David no solo venció gigantes, sino que se convirtió en rey porque fue fiel desde su juventud. “He hallado a David…, varón conforme a mi corazón…” (Hechos 13:22).

Hoy, la historia puede repetirse. No necesitas espada ni fama. Solo fe. ¿Y tú, te atreverías a creer como David?

No importa cuán grande parezca tu gigante. Si tu fe está puesta en Dios, caerá. Dios no está buscando jóvenes famosos, sino jóvenes fieles. La fe de David cambió la historia de su nación. Tu fe puede cambiar la historia de tu generación. “Dios no necesita multitudes para vencer. Solo necesita un joven con fe”.