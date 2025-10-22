La Feria en Cataño regresa con un fin de semana lleno de música, tradición y alegría navideña

CATAÑO – La alegría de la Navidad se enciende nuevamente en el Frente Marítimo de Cataño con el regreso de La Feria en Cataño 2025, una gran celebración presentada por Bacardí y el Municipio de Cataño, que por cuarto año consecutivo se llevará a cabo el sábado, 6 y domingo, 7 de diciembre.

Con el auspicio de Rones de Puerto Rico, el evento contará con un atractivo programa artístico que reunirá a reconocidos exponentes de la música tropical, urbana y popular, junto a una variada oferta de talentos locales y trovadores. Además de la oferta musical, La Feria en Cataño contará con la participación de cientos de artesanos puertorriqueños, quioscos de comida típica y un ambiente de fiesta para el disfrute de todos.

Durante la jornada del sábado, 6 de diciembre, el público podrá disfrutar de música en vivo desde el mediodía con presentaciones de Tripandero, Christian Alicea, Plenaleao, Algarete, Rabanes, Plerrero, Jovaan y Yan Block. El domingo, 7 de diciembre, el evento comenzará con la Competencia de Trovadores Pico a Pico, seguida de las actuaciones de Plena Libre, Gerardo Rivas, La Tribu de Abrante, Grupo Manía y un gran cierre sorpresa que se anunciará más adelante.

“En Bacardí estamos muy entusiasmados de unirnos nuevamente al Municipio de Cataño para celebrar la llegada de la Navidad con nuestra gente. La Feria se ha convertido en una de las tradiciones más esperadas por los puertorriqueños, y este año queremos ofrecer una experiencia vibrante que una la música, la cultura y la alegría de compartir en comunidad con el ritmo que nos mueve”, expresó Sofía Montañez, supervisora senior de mercadeo de Bacardí en Puerto Rico.

“Cada edición de La Feria en Cataño reafirma el vínculo especial entre nuestra comunidad y Bacardí, una relación que va más allá de la celebración. Es motivo de orgullo ver cómo una marca nacida aquí continúa apostando por el desarrollo y la proyección de nuestro frente marítimo como un espacio vivo, lleno de cultura, turismo y oportunidades. Este año reforzamos nuestro plan de seguridad con nuevas tecnologías, incluyendo drones que transmiten imágenes en tiempo real a los cuarteles rodantes y a la estación municipal, facilitando respuestas más rápidas, oportunas y efectivas. Además, se proyecta un impacto económico estimado de más de un millón de dólares, junto a una asistencia superior que en años anteriores”, expresó el alcalde Julio Alicea Vasallo.

Como en ediciones anteriores, el evento contará con un plan de seguridad y transportación especial, incluyendo estacionamientos designados en diferentes áreas del pueblo y servicio de lanchas desde San Juan con horario extendido.