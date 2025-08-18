La Comisión de Juegos impone más de medio millón en multas

SAN JUAN – El director ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico (CJGPR), Juan C. Santaella Marchán, informó que se han emitido sobre medio millón de dólares en multas a operadores y negocios que operaban de manera ilegal. Esto luego de la implementación del Reglamento Núm. 9647, Reglamento para la expedición, manejo y fiscalización de licencias de máquinas de juegos de azar en ruta.



“Desde que comenzó el proceso regulatorio, el pasado mes de julio, nuestra Oficina de Investigación y Regulación ha estado en la calle fiscalizando los diferentes comercios para asegurarnos de que estén en cumplimiento. Sin duda, nos encontramos en un momento histórico para la industria de juegos de azar”, manifestó Santaella Marchán.



Tras el proceso de orientación a los dueños de negocios, llevado a cabo entre los meses de marzo a julio, el personal de la Oficina de Inspección y Regulación de la CJGPR visitó cientos de establecimientos en incumplimiento con la ley, emitiendo multas que representan más de $530,000. Además, desde julio, la Comisión ha recaudado poco más de $7 millones por concepto de otorgación de licencias.



Desde la aprobación de la ley, la Comisión ha trabajado en el establecimiento de un sistema de licenciamiento, registro y fiscalización para controlar estas máquinas. En su fase original, la medida estableció un tope de 25 mil licencias, una por cada máquina, durante los primeros dos años de implementación, comenzando la renovación de licencias de los operadores previamente licenciados por la Comisión de Juegos.



El director ejecutivo enfatizó: “en la Comisión de Juegos continuaremos trabajando para que se cumpla con la Ley y la política pública de esta administración. Reiteramos a los dueños de negocios que se aseguren que sus máquinas estén en ley y eviten ser multados”.



Para más información sobre el proceso de licenciamiento y requisitos, los operadores pueden visitar el portal oficial de la Comisión de Juegos en www.comisiondejuegos.pr.gov.