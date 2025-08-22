“La Burbu” resulta lesionada tras choque en la avenida Piñero

SAN JUAN – La Policía investiga un choque leve a eso de las 6:30 de la mañana del viernes, en la avenida Jesús T. Piñero, frente al hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey.

Según la investigación preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un choque de carácter leve. Una de las perjudicadas es María Angelique “La Burbu” Burgos.

Según la Policía, tuvo una lesión en la pierna y brazo izquierdo, por lo que fue transportada por paramédicos a la sala de emergencias de un hospital.

Agentes adscritos al Precinto de Hato Rey Este están a cargo de la investigación.