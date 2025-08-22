viernes

agosto 22, 2025

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

“La Burbu” resulta lesionada tras choque en la avenida Piñero

  • Visitas: 1

SAN JUAN – La Policía investiga un choque leve a eso de las 6:30 de la mañana del viernes, en la avenida Jesús T. Piñero, frente al hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey.

Según la investigación preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un choque de carácter leve. Una de las perjudicadas es María Angelique “La Burbu” Burgos.

Según la Policía, tuvo una lesión en la pierna y brazo izquierdo, por lo que fue transportada por paramédicos a la sala de emergencias de un hospital.

Agentes adscritos al Precinto de Hato Rey Este están a cargo de la investigación.

El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

