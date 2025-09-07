Madeline Merced

Capellán

Es imposible exagerar la importancia de la Biblia. A lo largo de los siglos, innumerables hombres y mujeres han escrito volúmenes para destacar la importancia de las Escrituras. Pero no debemos fiarnos de la palabra de ningún ser humano. Lo único que importa es lo que la Biblia nos dice sobre sí misma.

Algunos escritores han llamado a la Biblia la carta de amor de Dios para nosotros. Otros la han descrito como nuestro manual para la vida. Es ambas cosas y mucho más. La importancia de la Biblia se basa en que es la revelación de Dios a nosotros. Está inspirada por Dios, lo que significa que cada palabra de cada parte de los manuscritos originales procede de Dios: “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”. La Biblia también es inerrante, lo que significa que cada palabra en cada parte de su etapa original, escrita a mano, no tiene errores.

La importancia de la Biblia es que nos da la oportunidad de ver y conocer a Dios. Las Escrituras revelan su carácter y naturaleza, su soberanía y poder, y su razón para crearnos a nosotros, el universo y todo lo que hay en él. Leemos sobre el trato de Dios con la humanidad, su bondad y gracia, su luz y amor, su santidad y justicia, y su misericordia y compasión.

La Biblia revela el deseo de Dios desde el principio de tener un pueblo propio. En ella, aprendemos sobre la comunión perfecta que los humanos tuvieron una vez con Dios en el paraíso y cómo se rompió por el pecado y la desobediencia, pero mediante el sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo, podemos ser perdonados. Descubrimos que Dios desea redimirnos y restablecer una relación correcta con Él. Mediante la Palabra de Dios, podemos llegar a comprender el propósito de nuestras vidas, así como los planes de Dios desde el principio de los tiempos hasta toda la eternidad.

La importancia de la Biblia radica en que es un libro que da vida. La Palabra de Dios es viva y poderosa, “más cortante que cualquier espada de dos filos; penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos”. El Dios que desea redimirnos dio a su Palabra el poder de salvarnos. Hemos “nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece”.

La Biblia no solo tiene poder para salvarnos, sino también para santificarnos: “Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro”. La Palabra de Dios tiene el poder de limpiarnos, santificarnos y hacernos santos. Nos da el poder de vencer al pecado y llevar nuestros pensamientos a la obediencia espiritual a Dios.

La Biblia nos muestra la voluntad de Dios. Obedeciendo lo que el Señor dice en la Biblia, podemos mantenernos puros. Meditar en las enseñanzas de las Escrituras nos hará prosperar espiritualmente y nos traerá bendiciones y verdadero éxito en la vida.

La Biblia contiene sabiduría y orientación, esenciales para abrirnos camino en la vida: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”. Jesús nos enseñó a depender de la Palabra de Dios para nuestro “pan de cada día”. La Palabra de Dios nos equipa y capacita para servirle, y podemos utilizarla como nuestra mayor arma ofensiva contra nuestro adversario, el diablo, y los poderes de las tinieblas.

La Palabra de Dios es eterna: “Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre”. La verdad es eterna: “La suma de tu palabra es verdad, y eterna cada una de tus justas ordenanzas”. Cómo podemos dudar de la importancia de la Biblia cuando leemos: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”.