Junta del Hospital del Maestro critica el cierre en 24 horas de Salud

SAN JUAN – La Junta de Directores del Hospital del Maestro expresó el jueves sentirse “decepcionada” este jueves ante la decisión del secretario de Salud, doctor Víctor Ramos, de ordenar el cierre de la institución en un término de 24 horas, luego de una reunión en la que se presentaron los pasos dados como parte de su reorganización.

En el encuentro, la Junta destacó que desde el pasado 5 de agosto había remitido un informe al Departamento de Salud con la situación del hospital, los escenarios enfrentados y las proyecciones elaboradas como parte de los esfuerzos de análisis estratégico. A pesar de que la institución se encuentra acogida al proceso de quiebra bajo el Capítulo 11 de la Ley Federal de Quiebras, accedieron a sostener la reunión, reafirmando su compromiso con la transparencia.

“Nos pareció una verdadera decepción la forma en que se comunicó ante la Junta de Directores de una institución con 60 años de trayectoria a la que nunca se le ha presentado un hallazgo por servicio deficiente a sus pacientes, independientemente de la situación financiera que se ha agudizado en los últimos años. Ha sido un proceso arduo, lleno de retos, pero siempre actuamos con el mejor interés de los pacientes, empleados y de la comunidad que servimos”, expresó Víctor Manuel Bonilla Sánchez, presidente de la Junta de Directores, en declaraciones escritas.

La institución aclaró que su prioridad durante el proceso, y en la vista con el secretario, siempre fueron los pacientes y el personal del hospital. “Hicimos todo lo posible porque se permitiera seguir operando bajo un proceso de reestructuración y de transición ordenada. Lamentablemente, esta decisión no toma en consideración el traslado adecuado de pacientes en un término tan corto como 24 horas”, añadió Bonilla Sánchez.

Según la Junta, la razón principal expuesta por el secretario para justificar la orden fue la falta de radicación de una enmienda al Certificado de Necesidad y Conveniencia a través del portal de la agencia, así como la falta de una petición formal de ayuda a su oficina.

El miércoles, el secretario de Salud, Víctor Ramos, emitió una Orden de Acción Inmediata disponiendo el cierre del Hospital del Maestro, la suspensión de su licencia y del Certificado de Necesidad y Conveniencia, tras constatar reducciones en camas y servicios sin autorización previa, lo que catalogó como un riesgo para la salud y la seguridad de los pacientes.