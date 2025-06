Junio: Mes nacional del sobreviviente de cáncer

Dr. Humberto M. Guiot, MD, FACP, FIDSA

Director Ejecutivo Interino

Centro Comprensivo de Cáncer UPR

El mes de junio está dedicado a honrar a los sobrevivientes de cáncer: personas que han enfrentado uno de los desafíos más difíciles de la vida y que, desde el momento de su diagnóstico, comenzaron un nuevo capítulo lleno de valentía, resiliencia y esperanza.

Cuando hablamos de un sobreviviente, no nos referimos solo a quien ha terminado el tratamiento o se encuentra ya en remisión. La supervivencia comienza desde el mismo instante en que se recibe un diagnóstico de cáncer. Esta definición es ampliamente respaldada por la literatura científica, incluyendo instituciones como el National Cancer Institute y la American Cancer Society. Desde ese momento, cada día vivido se convierte en una victoria. Las historias de quienes han atravesado esta experiencia son testimonio de fuerza, fe y amor por la vida.

En mi experiencia como médico y también como sobreviviente, he aprendido que vivir con esperanza es tan imprescindible como cualquier tratamiento. Aspiramos a que la supervivencia no sea solamente estar vivo o ver los días pasar, sino gozar de calidad de vida con bienestar, a pesar de las cicatrices físicas y emocionales que pueda dejar la enfermedad. Después del diagnóstico, el cuidado no termina. Es fundamental que cada sobreviviente continúe su seguimiento médico de manera regular. Las visitas de control permiten monitorear cualquier posible recurrencia, manejar efectos secundarios a largo plazo y atender la salud general del paciente.

Además, llevar un estilo de vida saludable es parte esencial del proceso de recuperación y bienestar. Se recomienda mantener una dieta balanceada, rica en frutas, vegetales y alimentos naturales, y baja en azúcares procesados y grasas saturadas. También es muy beneficioso incorporar actividad física, siempre adaptada a la condición de cada persona. Caminar, nadar o practicar ejercicios suaves puede mejorar el estado de ánimo, fortalecer el cuerpo, reducir el estrés y contribuir a la rehabilitación.

El aspecto emocional es igualmente importante. Mantener el contacto con familiares y seres queridos, buscar apoyo en grupos comunitarios y compartir experiencias puede marcar una gran diferencia en la recuperación. Exhorto a los sobrevivientes a escribir sus vivencias, pensamientos y reflexiones en un diario, o compartirlas verbalmente con su círculo de ayuda o con algún grupo de apoyo. Compartir experiencias no solo ayuda a procesar emociones, sino que también puede convertirse en una herramienta de sanación y una fuente de inspiración para otros. De esta forma, y de muchas otras, cada sobreviviente puede dejar un legado en sus seres queridos, en otros sobrevivientes o en la población general.

Las bellas artes pueden convertirse en canales poderosos de expresión, distracción y alegría. El arte tiene la capacidad de aliviar el alma, brindar entretenimiento y permitirnos reconectar con nuestra esencia. Ya sea participando activamente o como espectador, el arte en sus múltiples formas puede formar parte importante del proceso de recuperación.

Los cuidadores y familiares son el pilar silencioso que sostiene a los pacientes. Su acompañamiento, empatía y amor hacen posible que muchos sigan adelante, incluso en los momentos más difíciles. Sin embargo, es importante recalcar que para cuidar a otros, también hay que cuidarse a uno mismo. Es por eso que animamos a todos los cuidadores a mantener al día sus propias visitas médicas, seguir las guías de prevención y detección temprana de condiciones de salud, y procurar un balance entre el cuidado al paciente y su propio bienestar.

Reconocemos también la labor de todas las fundaciones y asociaciones profesionales y comunitarias que trabajan día a día para ayudar a los sobrevivientes y sus cuidadores. Su lucha incansable hace posible que muchos sobrevivientes puedan sobrepasar sus retos, mientras nos demuestra que el cáncer no se enfrenta en soledad: se atraviesa en comunidad.

Este mes y siempre, celebremos a quienes han sobrevivido al cáncer. Reconozcamos su fuerza y renovemos nuestro compromiso como sociedad para acompañarlos con respeto, dignidad y amor.