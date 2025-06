Julissa Marie estrena Elyon, un canto de clamor y esperanza

Yolanda Lebrón

prensa@presenciapr.com CAROLINA – La cantante puertorriqueña de música sacra Julissa Marie lanzó su nuevo sencillo titulado “Elyon”, un tema que surge de la intimidad de su relación con Dios y que busca llevar un mensaje de fe, esperanza y confianza en medio de las pruebas.

Este es el primer sencillo que la intérprete lanza con letra y melodía de su autoría. El tema “Elyon”, que es el nombre hebreo de Dios, fue producido por Francisco Medina, con los arreglos musicales del pianista Jeriel Marti Ayala.

“Es una oración de clamor, de llamar al Rey de Reyes cuando nos sentimos vulnerables, tristes o incluso cuando estamos felices. Viene de esa intimidad de buscarlo a Él, al Dios Altísimo, específicamente que está en las alturas. Algunas veces sentimos que el mundo se nos va a caer, pero si miramos al cielo, a Dios, todos esos problemas se disipan”, expresó Julissa Marie Burgos Jiménez, nombre de pila de la adoradora.

El tema surgió de un momento íntimo y una revelación que tuvo mientras se encontraba trabajando.

“Estaba en la oficina trabajando y era uno de esos días que las cosas no estaban pasando bien y no escuchaba la voz de Dios. De la nada me vino una melodía con letra, y el coro de la canción que decía: en las bajas tu voz oiré y en las alturas proclamaré tú eres mi Dios, mi Rey”, recordó. Según contó, esto fue a principios de 2024 y fue una de las primeras experiencias que tuvo escribiendo y escuchando una melodía inspirada por el Señor.

La cantante, quien nació en el Evangelio y aceptó al Señor personalmente a los 18 años, explicó que desde pequeña ha sido adoradora y ha estado relacionada con la música. Sostuvo que a lo largo de los años había recibido la palabra profética de que iba a grabar su propia música, por lo que este sencillo marca un paso importante en su ministerio musical.

“Siempre he sido bien vulnerable con mi voz, con mis canciones, es algo bien íntimo. Y entonces, cuando recibí esa canción, tuve esa certeza del espíritu de ‘es tiempo que ahora grabes tus canciones… el tiempo ya llegó’. Fue una preparación espiritual en el Evangelio de muchos años”, compartió la ministra de adoración y pastora de jóvenes de la Iglesia E37 Ministry en Orlando, Florida.

El título de la canción, “Elyon”, está inspirado en el Salmo 57:2: “Aclamaré al Dios Altísimo al que me favorece”. Con la canción apela a que las personas recuerden “que Dios está por encima de todo, de los caos, la confusión, nuestros errores, que aún cuando sentimos que todo está como fuera de control, Él sigue siendo fiel y digno de confianza”.

Precisó que desde que escribió “Elyon” han surgido otras canciones, las cuales serán parte de un proyecto mayor, un EP titulado Metanoia que espera lanzar el próximo año.

“Metanoia significa cambio de mente espiritualmente, cuando una persona pasa por procesos y situaciones que te cambian completamente. Cada canción que estoy componiendo es un pedazo de mi vida, de mi experiencia, que yo sé que mucha gente puede relacionarse”, explicó sobre el álbum.

Como parte del llamado a la juventud, Julissa Marie exhortó a los que desean empezar a escribir, cantar o simplemente caminar con Dios más intencionalmente a esforzarse y ser valiente, como dice la palabra en Josué 1:9.

“A veces da miedo comenzar, abrir la boca o simplemente creer en el llamado. Pero si Dios lo puso en tu corazón, ¡no lo ignores! Comienza donde estás. No esperes ser perfecto o tenerlo todo claro. Él se glorifica en lo débil”, dijo.

El sencillo “Elyon” ya está disponible en todas las plataformas digitales como YouTube, Spotify y Apple Music, bajo el nombre de Julissa Marie. Las personas interesadas también pueden seguir a la artista en Facebook, Instagram y TikTok que aparece como @julissa.mariex.