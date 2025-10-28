Jueza Taylor Swain rechaza paralización de demanda en caso entre DACO y LUMA

SAN JUAN – LUMA Energy indicó en un comunicado de prensa, que revisa la decisión emitida por el Tribunal Federal de Quiebra con el propósito de evaluar las acciones legales disponibles.

Ayer tarde, la jueza Laura Taylor Swain, del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, denegó la solicitud urgente de LUMA Energy para detener el pleito que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) mantiene ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

En su orden de 17 páginas, la jueza concluyó que el caso del DACO no está sujeto a la paralización automática establecida bajo el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), porque forma parte del ejercicio legítimo de los poderes policiales y regulatorios del gobierno, según la sección 362(b)(4) del Código de Quiebras.

La empresa de energía indicó que una determinación que limite o elimine el relevo de responsabilidad tendría consecuencias sobre los mecanismos contractuales diseñados para proteger tanto la operación del sistema como a los usuarios, lo cual puede afectar los costos en las facturas de los consumidores.

LUMA informó que continuará colaborando con las autoridades y defendiendo los intereses de los usuarios y del sistema eléctrico de Puerto Rico para procurar la estabilidad, la inversión y la transformación de la red.