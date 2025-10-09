viernes

Juan Mangual regresa a los Gigantes como dirigente

(Foto/Suministrada)
Jeanc Rodríguez
CAROLINA – Los Gigantes de Carolina nombraron a Juan Mangual como nuevo dirigente, rumbo a la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A (LBSDA).

Mangual fue el dirigente de los Gigantes en su regreso a la Doble A en 2021, año del único campeonato seccional en la historia de la franquicia.

“Con experiencia, liderazgo y pasión, Juan Mangual llega para guiar a nuestros Gigantes rumbo a una nueva temporada llena de fuerza y orgullo carolinense”, escribió la gerencia del equipo en su cuenta de Facebook.

Jugó 14 temporadas con los equipos de Juncos, Guayama y Cayey. En 2015, inició su carrera como entrenador con los Bravos de Cidra y un año más tarde, como gerente general y coach de lanzadores, los llevó al campeonato estatal. Su experiencia como técnico incluye participaciones con las novenas de Aibonito, Barranquitas y Comerío.

Por otra parte, Carolina adquirió al lanzador derecho Yeankarlos Llera en un cambio con los Industriales de Barceloneta por el también pitcher derecho Osvaldo Suárez.

“Nuestros mejores deseos para Osvaldo Suárez en su nuevo camino. Gracias por todo lo aportado a Carolina”, expresó la organización carolinense.

