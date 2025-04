Juan Díaz: Un ejemplo de pasión y perseverancia

Jeanc Rodríguez

Instagram: @jeancrod87

CAROLINA – El béisbol está lleno de historias de superación, no solamente a nivel CAROLINA – El béisbol está lleno de historias de superación, no solamente a nivel deportivo, sino también en la vida. En la corriente temporada de la Liga de Béisbol Superior Doble A, los Gigantes de Carolina cuentan con un pelotero que ha servido como inspiración y que su historia es digna de admiración.



Juan A. Díaz Burgos tiene una historia de vida inspiradora que inicia justamente desde su nacimiento, ya que llegó al mundo sordo, situación que no ha sido impedimento para desempeñarse en su pasión, el béisbol.



Díaz nació el 19 de marzo de 1998 en Caguas. Hijo de Juan A. Díaz Echevarría y Lydia Burgos Amaro. Es el menor de cuatro hermanos. Residente del barrio Calabazas de Yabucoa. Sus primeros pasos en el deporte fueron desde antes de cumplir los tres años, siguiendo los pasos de su hermano mayor que practicaba la disciplina. En su carrera se ha desempeñado como lanzador, jardinero y defensor del cuadro interior.



“Yo como madre, tuve que coger un cursito de lenguaje de señas. En los parques, los dirigentes, los muchachos que juegan con él, siempre buscan la manera de comunicarse. La comunicación no sé cómo se da, pero se da”, dijo la madre de Juan Díaz, Lydia Burgos, en una entrevista realizada en el programa ‘El Gigante Presencia de la Semana’, que se transmite todos los lunes a las 8:00 p.m. a través de nuestra cuenta de Facebook.



Los sordos han participado en el béisbol desde hace 142 años con el debut en Las Mayores de Edward Joseph ‘Ed’ Dundon con Columbus Buckeyes. Pero, el sordo más conocido es William Ellsworth ‘Billy’ Hoy, que inició su carrera con Washington Nationals en 1888. A Hoy se le atribuye el uso de las señas en el béisbol.



Cuando Hoy fue ascendido a las Grandes Ligas, le solicitó a su dirigente, Walter Hewett, que le dijera al árbitro principal que, cuando él bateara, levantara el brazo derecho si era strike o no lo moviera si era bola. Lo mismo pasó en las primeras ocasiones que se embasó y el umpire estuvo de acuerdo en señalar con los brazos si era out o safe. Más adelante, el comisionado de béisbol ordenó que los oficiales dieran sus decisiones con sus voces y también con sus brazos.



“Todos los deportes tienen lenguaje de señas. En un parque apenas se habla, en el parque los strikes, las bolas, hasta si te botan, todo es por lenguaje de señas. Eso gracias a un pelotero sordo que llegó a Grandes Ligas, y gracias a eso, para que pudiera haber comunicación, pues se hizo”, comentó Burgos.



Díaz en su desarrollo también jugó baloncesto, voleibol, fútbol, sóftbol, ajedrez, tenis, pista y campo. También cuenta con un bachillerato en ciencias del ejercicio de la Universidad Ana G. Méndez.



“Me siento orgullosa. A mí a veces no me cabe el corazón en el pecho. No me importa cómo el juegue; si juega bien, si juega mal, yo lo que quiero es verlo jugar. Es lo que él quiere hacer, jugar. Me satisface ver dónde ha llegado y todos los logros que ha tenido”, manifestó la madre.



En 11 juegos del torneo 2025, Díaz batea de 31-7 para un promedio de .226, con tres carreras anotadas, cuatro empujadas, cinco bases por bolas, un pelotazo y una base robada.



“Hasta mi último suspiro ahí estaré y papá también. Nosotros tratamos de dar la milla extra con él y así lo vamos a hacer, mientras podamos, él sabe que papá y mamá van a estar ahí presentes”, concluyó.