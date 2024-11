Juan Dalmau reconoce victoria de Jenniffer González y agradece apoyo de electores

SAN JUAN – El excandidato a la gobernación por la Alianza de País, Juan Dalmau, reconoció el jueves la victoria de Jenniffer González en las elecciones para la gobernación de Puerto Rico.

Dalmau expresó sus mejores deseos para la gobernadora electa, instándola a cumplir cabalmente su deber de tratar con justicia, respeto y sensibilidad a todos los puertorriqueños, sin importar sus afiliaciones partidistas.

El líder político destacó que, aunque los resultados no fueron los esperados para su movimiento, una mayoría de los electores puertorriqueños votó de algún modo por un cambio. “Debo agradecer, de todo corazón, a los cientos de miles de puertorriqueños que apoyaron mi candidatura y que confiaron en la Alianza de País. Mi gratitud es enorme y permanente. Hemos escrito una nueva página en nuestra historia y somos la fuerza de mayor empuje y crecimiento del país”, manifestó Dalmau.

Reconociendo que los grandes cambios no siempre llegan a la velocidad deseada, Dalmau comprendió el sentir de sus seguidores. “Comprendo cómo te sientes y que el resultado no haya sido lo que hubiésemos querido. Pero te aseguro que la lucha ha valido la pena y tu voto no fue en vano”, afirmó. Subrayó que la democracia es un compromiso vital para defender los derechos, promover el respeto y buscar una mejor calidad de vida, incluso en circunstancias difíciles.

El excandidato hizo un llamado a aceptar los resultados electorales sin renunciar a los valores y principios que impulsan el deseo de un Puerto Rico mejor. “Nos toca seguir adelante y trabajar por el país que merecemos, desde donde cada uno pueda y tenga la oportunidad de hacerlo. En esto, no daremos marcha atrás”, expresó Dalmau, enfatizando la importancia de mantener el compromiso con el cambio y la mejora del país.

Dalmau concluyó sus declaraciones resaltando la unidad y el amor por Puerto Rico como motores para continuar la lucha. “Estoy convencido de que es más lo que nos une y por lo que vale la pena luchar. Por nuestras familias, hijos, hermanos y hermanas; por nuestra tierra que amo tanto, siempre estaré ahí con ustedes”, finalizó.