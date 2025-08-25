José “Memo” González, de la CST, electo representante alterno en la GHSA Región 2

PITTSBURGH, PA – El domingo, 24 de agosto de 2025, durante la asamblea anual de la Governor Highway Safety Association (GHSA) celebrada en Pittsburgh, Pensilvania, José “Memo” González, Director Ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), fue electo representante alterno de la Región 2, en representación de las Islas Vírgenes, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Puerto Rico.

Esta elección y nombramiento marca un hito histórico, al ser la primera vez que un puertorriqueño asume esta posición, lo que representa una oportunidad invaluable para fortalecer la participación de los estados y territorios de la región en el desarrollo de políticas públicas y estrategias de seguridad vial a nivel nacional.

“Este nombramiento reafirma el compromiso de nuestra región con la seguridad vial y nos brinda la posibilidad de incidir de manera más directa en la formulación de políticas nacionales que impactan nuestras carreteras. Trabajaremos para garantizar que las necesidades particulares de nuestros estados y territorios sean escuchadas y atendidas en todos los foros de toma de decisiones,” expresó José “Memo” González.

La Governor Highway Safety Association agrupa a las oficinas estatales y territoriales responsables de los programas de seguridad vial en los Estados Unidos. Su misión es promover políticas, programas y colaboraciones que reduzcan accidentes y fatalidades en las carreteras, fomentando entornos viales más seguros para todos los usuarios.