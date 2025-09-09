Jordan González revela su experiencia en The Long Walk

Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

Una adaptación de Stephen King que marca un hito

El universo de Stephen King vuelve a la pantalla grande con The Long Walk, una de las adaptaciones más esperadas de su obra. Dirigida por Francis Lawrence, reconocido por The Hunger Games y I Am Legend, la cinta estrenará en cines el 11 de septiembre.

En entrevista exclusiva para el pódcast Cine Geek, el actor Jordan González habló sobre lo que significó para él participar en este proyecto y su papel como Richard Harkness, un joven reportero dentro de la historia.

Un elenco con gran proyección

Uno de los aspectos que más impresionó a González fue la calidad del elenco. Compartió pantalla con actores como Cooper Hoffman, David Jonsson, Garret Wareing, Tut Nyuot, Charlie Plummer, Ben Wang, Roman Griffin Davis, Joshua Odjick, Josh Hamilton y Mark Hamill.

“Fue como estar en una gran clase magistral de actuación. Cada uno aportó algo único y eso nos unió como grupo”, expresó el actor.

Aunque el rodaje fue intenso, marcado por largas caminatas bajo el calor, González lo recuerda como una de las mejores experiencias de su carrera.

Richard Harkness: un personaje con alma de escritor

Jordan interpretó a Richard Harkness, un periodista que busca documentar cada detalle de la caminata. Lo curioso es que el actor realmente escribió en un cuaderno durante la filmación.

“Anotaba nombres, dolores físicos y todo lo que veía en el recorrido. Ese cuaderno es mi mayor tesoro”, confesó.

Para él, Harkness refleja mucho del propio Stephen King: un observador sensible, curioso y comprometido con la verdad.

Francis Lawrence: un director que confía

El actor también destacó la libertad creativa que Francis Lawrence ofreció al elenco.

“Desde el inicio nos permitió decidir detalles de vestuario y objetos personales. Esa confianza fue invaluable”, señaló.

González describió al director como un genio dentro del género y expresó su gratitud por haber trabajado bajo su dirección.

Más allá del terror de Stephen King

Durante la charla, González recordó que, aunque Stephen King es sinónimo de terror, también ha escrito historias humanas y conmovedoras como The Shawshank Redemption y The Green Mile. Para él, The Long Walk pertenece a esa misma categoría de relatos que trascienden el miedo.

Mensaje para Puerto Rico

Al final de la entrevista, González envió un saludo especial al público de Puerto Rico:

“Los amo, Puerto Rico. Gracias por el apoyo. Este proyecto también es para ustedes.”

Conclusión

La participación de Jordan González en The Long Walk representa un paso importante en su carrera y una oportunidad para que el público descubra una faceta distinta del universo de Stephen King. Con un elenco prometedor y la dirección de Francis Lawrence, la película promete convertirse en una de las más destacadas del 2025.

Entrevista

Le compartimos la entrevista completa a González y no te la puedes perder. The Long Walk estrena el jueves, 11 de septiembre en los cines.