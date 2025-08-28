‘Johnny’ Méndez anuncia asignación de $195,000 para la Casa Protegida Julia de Burgos

SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representatntes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, junto con la presidenta de la Comision de la Mujer, Wanda Del Valle, anunciaron la asignación de $195,000.00 para apoyar las gestiones de la Casa Protegida Julia de Burgos, una organización sin fines de lucro que brinda albergue y servicios a mujeres y niños sobrevivientes de violencia doméstica.

“La violencia doméstica no tiene espacio en nuestra sociedad, es un terrible mal que tenemos que erradicar. Organizaciones como la Casa Protegida Julia de Burgos brindan ayuda directa a las víctimas, ofreciendo herramientas para atender ese tipo de situación. Los miembros de la Cámara de Representantes estamos comprometidos con apoyar entidades como esta, por eso identificamos una partida de $195,000 para asistir en las operaciones de este importante centro”, comentó el Presidente Cameral.

La asignación proviene de la Resolución Conjunta de la Cámara 30-2025.

“La lucha contra la violencia doméstica tiene muchos frentes, y uno de esos frentes es la ayuda a las víctimas. La Casa Protegida Julia de Burgos hace una labor encomiable, apoyando a las mujeres y niños que han sufrido de este terrible mal social que a tantas familias trastocan cada año. Esta ayuda que la Cámara de Representantes, junto al Senado, han gestionado apoyan los trabajos de esta entidad que tan bien le ha servido a Puerto Rico por más de 46 años”, añadió Del Valle.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Eddie Charbonier, también estuvo presente en la actividad.

La Casa Protegida Julia de Burgos se creó en el 1979, siendo el primer albergue para víctimas de violencia doméstica, no solo en Puerto Rico, sino en toda América Latina.

Entre los servicios que proveen a las víctimas se encuentran el de consejería, trabajadores sociales, psicólogos, asistencia legal y técnicos sociales, entre otros. Mientras que a los niños se les brinda tutorías, talleres socioeducativos, terapias en psicología y servicios de cuidado diurno.