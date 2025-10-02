JetBlue presenta avión con diseño inspirado en la cultura puertorriqueña

SAN JUAN – La aerolínea JetBlue presentó el jueves en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín un nuevo avión A320, denominado “Isla del Bluencanto”, con un diseño creado por el artista Juan Gutiérrez, que celebra la historia y cultura de Puerto Rico.

“Agradecemos a JetBlue por su continua inversión en Puerto Rico y por honrar a nuestra gente y cultura a través de Isla del Bluencanto. Esta iniciativa impulsa el desarrollo económico y fortalece nuestro sector turístico”, expresó la gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón en declaraciones escritas.

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Willianette Robles Cancel, destacó que el diseño refleja la confianza de la aerolínea en Puerto Rico como destino de clase mundial. Señaló que la iniciativa promueve las experiencias culturales, gastronómicas y de entretenimiento de la Isla en un marco de belleza natural.

El diseño ganador, escogido por votación electrónica, incluye imágenes de frutos como mangó, guineos, café y piña, junto a la silueta de un jíbaro en la cola del avión. En la parte inferior se lee el lema “¡Yo soy Boricua!”, acompañado de una estrella con los colores de la bandera de Puerto Rico.

“Puerto Rico ha estado en el corazón de la historia de JetBlue desde que lanzamos nuestro servicio en 2002, y nos sentimos honrados de dedicar Isla del Bluencanto a esta vibrante comunidad”, dijo Marty St. George, presidente de JetBlue, al recalcar que el diseño reafirma el compromiso de la aerolínea con la Isla.

El avión circulará en rutas hacia aeropuertos principales de Estados Unidos, aumentando la visibilidad de Puerto Rico como destino turístico. Jorge Pérez, de Discover Puerto Rico, y Jorge Hernández, de Aerostar Puerto Rico, también resaltaron que la iniciativa eleva la proyección cultural de la Isla y fortalece la industria turística.

Este es el segundo avión temático de JetBlue dedicado a Puerto Rico, parte de una tradición de la aerolínea de personalizar sus aeronaves con diseños alusivos a comunidades y temas especiales.