Jesús, Luz del Mundo: Una animación con mensaje de fe y esperanza

Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

La nueva producción del Salvation Powen Project, Jesús, Luz del Mundo (Light of the World), llega a los cines con la misión de acercar a las familias a un relato animado de la vida de Jesús de Nazaret. Esta vez, la historia se presenta desde la perspectiva de Juan, el apóstol más joven, quien al intentar saldar una deuda familiar encuentra a Jesús y decide seguirlo como discípulo.

Una animación distinta al panorama actual

Uno de los primeros aspectos que llama la atención es su animación en 2D, una propuesta refrescante en una industria dominada por producciones en 3D. Su estilo visual colorido no solo marca una diferencia estética, sino que también facilita que la película pueda convertirse en recurso didáctico en entornos de escuela dominical o catequesis.

El filme logra transmitir un mensaje de esperanza y valores espirituales, colocándose como una opción clara para el público que busca entretenimiento familiar con propósito.

El reto de contar una historia muy conocida

Hablar de Jesús en cine y televisión es un reto que lleva más de un siglo repitiéndose. Como ocurre con los géneros de superhéroes o terror, la historia de Jesús suele seguir una fórmula narrativa establecida: nacimiento, ministerio, milagros, traición, crucifixión y resurrección.

Esto no implica que la película sea mala; sin embargo, lo más valioso surge cuando se logra dar un giro novedoso a esa fórmula. Ese era precisamente el atractivo inicial de Jesús, Luz del Mundo: narrar los eventos a través de la mirada de Juan.

Un gancho prometedor que se diluye

Durante la primera mitad, el relato de Juan funciona como un recurso narrativo fresco que aporta novedad a una historia ya conocida. No obstante, a mitad de la cinta este enfoque se abandona, y la trama pasa a centrarse por completo en Jesús, cayendo en los mismos tropos y convenciones habituales.

Si bien Jesús es, por supuesto, el centro espiritual de todo el mensaje, esta decisión narrativa deja en segundo plano al personaje que se había presentado como el verdadero gancho del proyecto. El regreso de Juan al final resulta insuficiente para equilibrar la propuesta.

Un proyecto hecho con amor, pero con oportunidades de mejora

Más allá de las limitaciones narrativas, es evidente que se trata de una producción realizada con dedicación y cariño. La película seguramente conectará mejor con quienes no estén tan familiarizados con la historia bíblica o quienes busquen simplemente una experiencia cinematográfica familiar con valores espirituales.

Sin embargo, a nivel de guion hubiese sido enriquecedor ver un balance más consistente entre Juan y Jesús, desarrollando con mayor profundidad la visión del joven discípulo y cómo su encuentro con el Maestro transformó su vida.

Conclusión

Jesús, Luz del Mundo es una película que aporta frescura visual y un mensaje positivo. Su mayor fortaleza es la animación en 2D y su potencial como recurso educativo en espacios de fe. Aunque la narrativa pierde fuerza al abandonar el enfoque de Juan, sigue siendo una opción valiosa para quienes buscan cine familiar con propósito y esperanza.