Jennifer Lopez busca el Óscar con Kiss of the Spider Woman

Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

El regreso de un clásico

Kiss of the Spider Woman regresa a la gran pantalla este otoño en una nueva adaptación cinematográfica dirigida y escrita por Bill Condon, reconocido por películas como Dreamgirls y Gods and Monsters. Basada en la novela de 1976 de Manuel Puig y en el musical de Broadway de 1990, esta nueva versión busca revivir una de las historias más icónicas del cine y la literatura latinoamericana.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance a inicios de 2025, donde rápidamente se convirtió en una de las proyecciones más comentadas y codiciadas del festival. Ahora, con fecha confirmada de estreno para el 10 de octubre, el filme se perfila como uno de los estrenos clave de la temporada de premios.

Una historia de vínculos inesperados

La trama, fiel a la esencia de la novela de Puig, explora la relación entre dos hombres que, a pesar de sus diferencias, forman un lazo humano profundo.

La sinopsis oficial presentada en Sundance describe la historia así:

“Valentín, un prisionero político, comparte celda con Molina, un escaparatista condenado por indecencia pública. Ambos forman un vínculo inesperado mientras Molina narra la trama de un musical deHollywood protagonizado por su diva favorita, Ingrid Luna.”

Esta mezcla de drama humano, reflexión política y homenaje al cine clásico ha sido la clave del atractivo de la obra durante casi cinco décadas.

Un elenco de primera línea

La película cuenta con un reparto estelar encabezado por Jennifer Lopez, Diego Luna y Tonatiuh.

Jennifer Lopez, quien ha buscado durante años consolidar su lugar en el cine dramático, interpreta a un papel que podría acercarla nuevamente a la conversación por un Óscar. Su última gran oportunidad fue con Hustlers (2019), donde recibió elogios de la crítica.

Diego Luna llega tras el éxito internacional de la serie Andor, que lo consolidó como uno de los actores latinoamericanos más influyentes de Hollywood.

Tonatiuh, en apenas su segunda película tras el éxito de Netflix Carry-On, sorprende como una de las nuevas caras del cine.

Las primeras críticas desde Sundance coincidieron en un punto: el trío protagonista entrega interpretaciones poderosas, llenas de matices y emoción.

Un legado cinematográfico

Esta no es la primera vez que la novela de Puig se adapta al cine. En 1985, el director argentino-brasileño Héctor Babenco presentó su versión protagonizada por Raúl Juliá y William Hurt. La película fue un éxito de crítica, con cuatro nominaciones al Óscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección. Hurt se llevó la estatuilla a Mejor Actor, además de haber ganado previamente en el Festival de Cannes.

Con semejante precedente, la pregunta es inevitable: ¿podrá esta nueva versión seguir los pasos de su antecesora y conquistar tanto a la crítica como a la audiencia internacional?

Estreno y expectativas

Distribuida por Lionsgate, Roadside Attractions y LD Entertainment, Kiss of the Spider Woman llegará a los cines el 10 de octubre de 2025, en plena antesala de la temporada de premios.

Todo apunta a que esta adaptación podría convertirse en una de las películas más influyentes del año, combinando la fuerza de un clásico literario con la potencia de un elenco que representa lo mejor del cine latino y de Hollywood.