Javier Culson reclama una pista atlética en Vieques

Jeanc Rodríguez

Instagram: @jeancrod87

VIEQUES – El único atleta puertorriqueño con medallas en cada una de las principales competencias internacionales como Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, Olimpiadas y Mundiales, el ponceño Javier Culson, acudió a las redes sociales para presentar las condiciones en las que tiene que entrenar una vallista viequense ante la falta de una pista de atletismo en la isla municipio.

Acompañado de un vídeo que presenta a la joven practicando sus saltos con vallas sobre un pastizal, Culson escribió que: “En Vieques, no cuentan con una pista atlética, pero eso no detiene a nuestros atletas. Nuestra misión es educarlos, no solo físicamente para maximizar su rendimiento, sino también teóricamente”.

En los comentarios, algunos viequenses preguntaban: “¿Qué está pasando con el Polideportivo?”. Mientras, otros ciudadanos denunciaban que los trabajos en el mismo habían sido paralizados.

“Su pasión y compromiso los llevan a entrenar con determinación, demostrando que las verdaderas barreras solo existen en la mente”, culminó Culson.