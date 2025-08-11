lunes

agosto 11, 2025

Últimas noticias

Jasmine Camacho-Quinn enfrenta lesión a semanas del Mundial en Tokio

Jasmine Camacho-Quinn (Foto/FB: Jasmine Camacho-Quinn)
  Visitas: 22

SAN JUAN – Jasmine Camacho-Quinn, la vallista representante de Puerto Rico, especializada en los 100 metros con vallas, informó en sus redes sociales que ha estado enfrentando una lesión en el pie durante las últimas semanas. Explicó que ha intentado encontrar un equilibrio entre el entrenamiento y el descanso, ya que forzar demasiado ralentiza la recuperación, mientras que descansar en exceso afecta su precisión en la competencia.

Con el Campeonato Mundial a un mes de distancia, señaló que es cada vez menos probable que alcance su mejor nivel para la cita en Tokio. No obstante, indicó que su pie muestra mejoría y expresó confianza en que logrará una recuperación completa en el momento adecuado.

Actualmente, su prioridad es preservar su salud y asegurar su rendimiento a largo plazo. Añadió que continuará trabajando con prudencia para regresar en mejores condiciones. Finalmente, agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores.

