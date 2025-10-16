iPad Pro M5 y MacBook Pro M5: el salto más grande de Apple en inteligencia artificial

Por Mark Nieves de PR Gamer (pr-gamer.com)

Apple presentó dos dispositivos que marcan una nueva era tecnológica: el iPad Pro M5 y el MacBook Pro de 14 pulgadas con M5. Ambos comparten un objetivo claro: potenciar el trabajo creativo y profesional mediante inteligencia artificial, rendimiento gráfico y eficiencia energética sin precedentes. Con estos lanzamientos, Apple reafirma su dominio en el desarrollo de chips propios y en la integración de hardware, software y servicios inteligentes.

iPad Pro M5: potencia portátil con enfoque en IA

El nuevo iPad Pro M5 combina un diseño ultradelgado con un salto masivo en rendimiento gracias al chip M5. Este procesador ofrece hasta 3.5 veces más rendimiento en IA que el modelo anterior con M4 y hasta 5.6 veces más que el M1. Su GPU de 10 núcleos, con aceleradores neuronales en cada núcleo, eleva la capacidad de procesamiento gráfico para tareas intensivas como generación de imágenes o enmascaramiento de video mediante inteligencia artificial.

El dispositivo mejora además la multitarea con más ancho de banda de memoria (150 GB/s) y almacenamiento 2 veces más rápido. Modelos de 256 GB y 512 GB ahora incluyen 12 GB de memoria unificada, y la carga rápida permite alcanzar el 50 % de batería en solo 30 minutos.

En conectividad, debuta el chip N1, que introduce wifi 7, Bluetooth 6 y Thread, mientras que los modelos con datos integran el módem C1X, ofreciendo hasta un 50 % más de velocidad celular con menor consumo energético. El resultado es un equipo ideal para profesionales que trabajan en movimiento y necesitan productividad sin interrupciones.

Ultra Retina XDR: la pantalla más avanzada del mundo

El iPad Pro M5 llega en versiones de 11 y 13 pulgadas, con un grosor de apenas 5.1 mm, convirtiéndose en el iPad más delgado de la historia. Su pantalla Ultra Retina XDR utiliza tecnología tandem OLED para lograr un brillo de 1,000 nits en SDR y 1,600 nits en HDR, además de una opción con vidrio nano-texturizado que reduce reflejos sin sacrificar nitidez. También puede controlar monitores externos de hasta 120 Hz con sincronización adaptativa, una ventaja para flujos de trabajo profesionales y gaming.

iPadOS 26: productividad rediseñada

Con el nuevo iPadOS 26, Apple introduce una interfaz más fluida e intuitiva con Liquid Glass, un sistema de ventanas dinámicas y una renovada app Archivos. Además, incorpora el Preview App para edición de PDF, soporte para Background Tasks y mayor control de audio. Las funciones de Apple Intelligence —como Live Translation y automatizaciones inteligentes en Shortcuts— demuestran cómo la inteligencia artificial se integra sin comprometer la privacidad del usuario.

MacBook Pro 14” M5: potencia profesional y autonomía extrema

El MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M5 combina potencia y eficiencia para creadores, desarrolladores y usuarios profesionales. Su GPU de 10 núcleos ofrece hasta 3.5 veces más rendimiento en IA y 1.6 veces más en gráficos respecto al modelo M4. En comparación con los equipos basados en Intel, el salto es abismal: hasta 86 veces más rápido en tareas de IA y 30 veces más en gráficos con trazado de rayos.

Su autonomía también impresiona: hasta 24 horas de batería, con carga rápida al 50 % en 30 minutos. Además, el nuevo SSD duplica la velocidad de lectura y escritura, ideal para flujos de video, modelado 3D y compilación de código. Todo esto, acompañado por la brillante pantalla Liquid Retina XDR, una cámara de 12 MP con Center Stage y un sistema de seis altavoces con Spatial Audio.

macOS Tahoe y Apple Intelligence

El nuevo macOS Tahoe refina la experiencia Mac con un diseño moderno y transparente, junto con mejoras en Spotlight, Phone App, y Live Activities. También amplía las funciones de Apple Intelligence, como traducción en vivo en FaceTime y Mensajes, y automatizaciones más inteligentes mediante Shortcuts. Con estas mejoras, Apple apuesta por una IA útil, privada y profundamente integrada.

Sostenibilidad y precios

Ambos dispositivos refuerzan la iniciativa Apple 2030, usando materiales 100 % reciclados en aluminio, cobalto y tierras raras, y reduciendo emisiones con energía renovable en un 55 % del proceso de fabricación. Los empaques son totalmente de fibra reciclable.

El iPad Pro M5 inicia en $999 (11”) y $1,299 (13”), mientras que el MacBook Pro M5 comienza en $1,599, disponible en space black y silver. Ambos ya pueden reservarse y llegarán a tiendas el 22 de octubre.

Conclusión

Con el M5, Apple redefine el rendimiento portátil y el papel de la inteligencia artificial en sus dispositivos. El iPad Pro M5 brilla en creatividad móvil, mientras el MacBook Pro 14” M5 se consolida como el estándar profesional con mayor autonomía y potencia de su clase.