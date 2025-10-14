Invitan al 5K del Centro Palo Blanco en Río Grande 

RÍO GRANDE – Una de las recomendaciones médicas más comunes es mantener una rutina de ejercicios constante, y si las alternativas incluyen el sano entretenimiento y compartir familiar, el 5K de Palo blanco es una buena oportunidad. La organización sin fines de lucro Asociación de Intercambio Cultural (AIC) invita a su 5K el domingo, 26 de octubre, saliendo a las 6:30 de la mañana

El Centro Palo Blanco está ubicado en la PR 955 km 4.8 en Palmer Río Grande. Este es un evento tipo ‘córrelo o camínalo’, de manera que todos pueden asistir al mismo. Habrá premios en metálico para los ganadores.

Para participar, los interesados pueden comunicarse al 787-239-5789 o registrarse en la página de micarrerapr.com y pagar la entrada de $35.00 por persona, que incluye camiseta, medalla e hidratación durante el evento. El 5k sale desde el estacionamiento de la Escuela Intermedia Carmen Feliciano en la misma Carr. 955.

La Asociación de Intercambio Cultural (AIC), es una asociación sin fines de lucro registrada en Puerto Rico en 1969, con más de 50 años de existencia, y tiene la finalidad de acompañar a la mujer en cada etapa de su vida, a través de iniciativas sostenibles que enfatizan el trato individualizado y que contribuyen a su desarrollo: personal, emocional, espiritual, intelectual, familiar, profesional y social.