Invitan a recorrido y encendido navideño entre La Fortaleza y el Paseo de la Princesa

SAN JUAN — La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, y la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, invitan a la ciudadanía a participar del encendido de la Navidad “The Sounds of Puerto Rico – Christmas Edition”, con un recorrido desde La Fortaleza hasta el Paseo La Princesa, en el Viejo San Juan.

El evento se celebrará este viernes, 21 de noviembre, comenzando a las 6:00 p.m. en la Mansión Ejecutiva. Familias y visitantes podrán celebrar al son de la música y del espíritu navideño que nos distingue, dando inicio con un parrandón liderado por el músico y trovador Julio César Sanabria; también habrá entretenimiento y sorpresas para grandes y chicos.

La directora ejecutiva de Turismo destacó la importancia de celebrar nuestra identidad y hospitalidad puertorriqueña. “Disfrutemos de nuestras costumbres y tradiciones durante esta época especial en nuestra Isla del Encanto. Nos llena de alegría compartir este festivo encendido y recorrido, con entusiasmo por recibir a los visitantes que vienen a celebrar esta temporada como solo sabemos hacerlo los puertorriqueños”, afirmó Robles Cancel, quien recalcó la importancia de estos eventos para continuar impulsando el turismo local.

A esta iniciativa se sumarán otras agencias gubernamentales, como el Departamento de Agricultura, el Departamento de la Vivienda, la Administración de Compensaciones por Accidentes, Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción, Bomberos y diversas entidades aliadas, ampliando las experiencias y servicios para el disfrute del público.

El recorrido continúa hasta llegar al Paseo La Princesa, donde la fiesta comenzará a las 7:00 p.m. con una presentación musical del grupo Plenéalo, además de más sorpresas y experiencias diseñadas para el disfrute del público en general, acompañadas de luces, decoraciones y un ambiente ideal para compartir en familia.

Esta iniciativa se une a las celebraciones y encendidos que se están llevando a cabo alrededor de toda la Isla, lo que representa una excelente oportunidad para planificar y disfrutar en familia o entre amistades ‘road trips’ a través de distintos municipios, a lo largo y ancho de Puerto Rico.

La celebración forma parte del esfuerzo por fortalecer la unidad familiar, promover el turismo interno y crear espacios para el disfrute tanto de visitantes del exterior como de residentes locales. Se exhorta al público a llegar temprano y participar del recorrido entre dos de los puntos más emblemáticos del Viejo San Juan: La Fortaleza y el Paseo La Princesa.