Invitan a concierto de Navidad en la Parroquia Santa Teresita, en Santurce

SAN JUAN – La Parroquia Santa Teresita, en Santurce, se complace en presentarles su magno concierto Navidad a realizarse el 22 de diciembre de 2024 a partir de la 1:00 p.m., con el tenor puertorriqueño, Carlos Aponte.

Una tarde inolvidable donde la comunidad parroquial invita a todos los sectores religiosos a celebrar musicalmente el Nacimiento del Niño Jesús.

“Nos sentimos orgullosos en contar con un talento joven, muy valioso para nuestra Parroquia y para nuestro país. Será una tarde especial para disfrutar en familia el repertorio musical navideño de Puerto Rico y el mundo.»

Puede hacer su aportación en cualquier momento previo al concierto.

Donativo sugerido: $25.00 en la parroquia.

Sobre el tenor Carlos Aponte:

Aclamado en el Show de TV de la NBC America’s Got Talent; Carlos Aponte le demostró al mundo su poderoso calibre artístico. Su potente voz, garbo e interpretación ha deleitado audiencias en Estados Unidos, Costa Rica y China.

Se ha presentado en varias ocasiones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot así como en el Centro de Bellas Artes de San Juan, y ha sido reconocido por diversas organizaciones como la National Foundation for Advancement in the Arts, la Asociación UNESCO y la Casa de la Herencia Cultural Puertorriqueña en Nueva York.

Desde la muy temprana edad de 16 años, debutó junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, y su voz ha engalanado nuestros himnos nacionales en importantes eventos deportivos de cobertura mundial vía Pay Per View. También, artista invitado a la Gala Final del concurso de Belleza Miss World, en Hainan China. A nivel nacional, en la apertura de Miss Universe Puerto Rico.

Con 5 álbumes en su haber de Música Popular y Clásica; y con el cariño de siempre, los esperamos el 22 de diciembre de 2024.