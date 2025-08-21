Investigan robo en sucursal del Banco Popular en Loíza

LOÍZA – La Policía de Puerto Rico informó el jueves sobre un robo a mano armada reportado al mediodía en la sucursal del Banco Popular, ubicada en la calle San Patricio número 64 en Loíza, donde varios individuos irrumpieron en el lugar.

Según la Uniformada, los asaltantes llegaron a bordo de una guagua Kia Sportage color gris y, portando armas de fuego, intimidaron a los presentes para cometer el robo.

Las autoridades indicaron que los individuos vestían abrigos con la palabra “POLICE” y se marcharon del lugar tras cometer el atraco. No se han reportado personas heridas ni se ha precisado la cantidad de dinero sustraída.

Agentes de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas continúan con la pesquisa y exhortaron a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020 si poseen información que ayude en el esclarecimiento del caso.