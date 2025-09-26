viernes

septiembre 26, 2025

Investigan muerte violenta en el municipio de Canóvanas

(Foto/Archivo)
CANÓVANAS – Una muerte violenta se reportó a eso de las 5:29 de la tarde del jueves, en el barrio San Isidro, sector Villa Hugo II, calle Cariño, intersección calle Reinita, en Canóvanas.

Según el reporte de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la policía sobre varios disparos. Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el pavimento, el cadáver de un hombre, aproximadamente 29 a 30 años, con múltiples heridas de bala.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (C.I.C.) de Carolina, investigan.

