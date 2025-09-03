miércoles

septiembre 03, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Investigan muerte de un hombre en Fajardo tras ser hallado en su vivienda

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 17

FAJARDO – En la tarde del martes, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de David Meléndez Amaro, de 46 años, en una residencia del barrio Las Croabas, en Fajardo.

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 6.4 de la carretera PR-987, después de que la Policía Municipal recibiera una llamada al Centro de Mando alertando sobre un fuerte olor proveniente de la vivienda.

El cadáver se encontraba en estado de descomposición.

La investigación del caso está ahora en manos de la agente Luz M. Sánchez, de la División de Homicidios del CIC de Fajardo, y la fiscal Karen Calo Vélez, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para determinar la causa de la muerte.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 631

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
203

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: