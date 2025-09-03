Investigan muerte de un hombre en Fajardo tras ser hallado en su vivienda

FAJARDO – En la tarde del martes, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de David Meléndez Amaro, de 46 años, en una residencia del barrio Las Croabas, en Fajardo.

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 6.4 de la carretera PR-987, después de que la Policía Municipal recibiera una llamada al Centro de Mando alertando sobre un fuerte olor proveniente de la vivienda.

El cadáver se encontraba en estado de descomposición.

La investigación del caso está ahora en manos de la agente Luz M. Sánchez, de la División de Homicidios del CIC de Fajardo, y la fiscal Karen Calo Vélez, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para determinar la causa de la muerte.