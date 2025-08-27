Investigan muerte de mujer en Humacao

HUMACAO – La Policía investigan el hallazgo del cadáver de una mujer a eso de las 8:37 de la noche de la noche del martes, en la carretera PR-925, intersección con la calle Gladiola del barrio Junquito, en Humacao.

Según el reporte de las autoridades, al llegar al lugar los agentes encontraron en la parte posterior de un vehículo Jeep Cherokee, color blanco, el cuerpo sin vida de Alisandra Lee Rosa Pérez, de 28 años. Su esposo informó que Rosa Pérez le dijo que se sentía mal de salud, por lo que se disponía a transportarla a un hospital y falleció.

Paramédicos llegaron al lugar y certificaron que no presentaba signos vitales.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Humacao y el fiscal Juan Hernández investigan.