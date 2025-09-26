Investigan muerte de adulto mayor en hogar geriátrico en Caguas (Ampliación)

CAGUAS – La Policía de Puerto Rico investiga la muerte de un adulto mayor reportada a eso de las 7:00 de la mañana del viernes en el hogar geriátrico Edad Oro, ubicado en la carretera 175 del barrio San Antonio en Caguas.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar los agentes a la escena, localizaron en el área del baño el cuerpo de un hombre sin signos vitales, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

Se informó a los agentes en la escena que el hombre había tenido un altercado con otro residente del hogar previo a la caída. Esta versión será investigada por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas en unión al fiscal de turno.