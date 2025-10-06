Investigan incidente por escape de gas en escuela de Humacao

HUMACAO – Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Humacao, investigaron un incidente reportado en horas de la tarde de hoy, en la Escuela de Bellas Artes Anita Otero Hernández, ubicada en el barrio Cataño, Parque Industrial, en este municipio.

Según información preliminar, tras recibirse una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una posible emanación de gas en el lugar, la directora del plantel, Bernice Blanco, informó que se produjo un escape de gas propano proveniente de uno de los tanques localizados detrás del comedor escolar. Ante la situación, los estudiantes fueron evacuados de inmediato al área de la cancha como medida preventiva. No se reportaron personas afectadas por el incidente.

Al lugar se presentaron bomberos del área de Humacao, quienes indicaron que la llave y el medidor del sistema de gas estaban dañados, por lo que procedieron a cerrarlos. Asimismo, el Sr. José L. Rodríguez, de la compañía Light Gas del municipio de Salinas, realizó las reparaciones correspondientes.

Una vez controlada la situación, las clases continuaron con normalidad. No obstante, algunos estudiantes fueron recogidos por sus familiares.

El agente Hervin Díaz realizó a la investigación preliminar junto al teniente Miguel Torres, comandante del distrito policiaco de Humacao.