lunes

octubre 06, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Investigan incidente con persona agresiva que murió bajo custodia de la Policía

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 136

FAJARDO – Las autoridades investigan un incidente en el cual murió una persona bajo la custodia de la Policía, a las 12:00 de la madrugada del domingo, en el Hospital Caribbean Medical Center en Fajardo.

Según se informó, Giovanni Robles llegó al puente peatonal frente a las facilidades del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, desorientado y gritando.

Luego, se lanzó de espaldas del barandal, cayó al pavimento y se abrió la cabeza.

Los paramédicos de Emergencias Médicas Municipal llegaron para brindarle asistencia médica y se puso agresivo lanzando golpes con sus manos y pies. Además, mordió a varios agentes de la policía y agarró una piedra del suelo, por lo que se utilizó el dispositivo de control eléctrico.

Robles, fue transportado en ambulancia al Hospital Caribbean Medical Center de Fajardo, donde posteriormente falleció mientras recibía asistencia médica.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, División de Investigación de Incidentes de Uso de Fuerza (F.I.U.), se encargaron de la correspondiente investigación junto al fiscal Daniel Feliciano Rivera, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 636

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
273

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: