Investigan incidente con persona agresiva que murió bajo custodia de la Policía

FAJARDO – Las autoridades investigan un incidente en el cual murió una persona bajo la custodia de la Policía, a las 12:00 de la madrugada del domingo, en el Hospital Caribbean Medical Center en Fajardo.

Según se informó, Giovanni Robles llegó al puente peatonal frente a las facilidades del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, desorientado y gritando.

Luego, se lanzó de espaldas del barandal, cayó al pavimento y se abrió la cabeza.

Los paramédicos de Emergencias Médicas Municipal llegaron para brindarle asistencia médica y se puso agresivo lanzando golpes con sus manos y pies. Además, mordió a varios agentes de la policía y agarró una piedra del suelo, por lo que se utilizó el dispositivo de control eléctrico.

Robles, fue transportado en ambulancia al Hospital Caribbean Medical Center de Fajardo, donde posteriormente falleció mientras recibía asistencia médica.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, División de Investigación de Incidentes de Uso de Fuerza (F.I.U.), se encargaron de la correspondiente investigación junto al fiscal Daniel Feliciano Rivera, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses.