noviembre 16, 2025

Investigan hallazgo de cuerpo calcinado en Loíza

LOÍZA – La Policía investiga el hallazgo de un cuerpo calcinado, reportado a la 1:51 de la tarde del viernes, en la carretera 951, kilómetro 6.6, en Loíza.

Según informó la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una situación sospechosa. Al llegar los agentes, localizaron el cuerpo calcinado de una persona que, al momento, no ha sido identificada.

Las circunstancias del caso permanecen bajo investigación. Personal de la División de Homicidios y de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Carolina se encuentra en la escena, junto al fiscal de turno, quien ordenará el levantamiento y traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia.

