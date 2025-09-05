Investigan cuerpo en descomposición hallado en Culebra

CULEBRA – En un suceso reportado por la Policía de Puerto Rico, el cuerpo de un hombre fue descubierto sin vida en la calle Sardinas, ubicada en el sector Fulladoza de Culebra Island Chalets. El hallazgo ocurrió luego de que una llamada alertara a las autoridades sobre un fuerte olor proveniente de un apartamento en esa dirección.

Los agentes, al llegar al lugar, encontraron el cadáver de Randy J. Coolman, de 62 años. La investigación de este caso está a cargo de la agente Luz Sánchez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, y el agente Edwin Bobe, de Servicios Técnicos.

La fiscal Karem Calo ha ordenado el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para que se le realice la autopsia correspondiente y se establezca la causa de la muerte.