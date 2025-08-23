sábado

agosto 23, 2025

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Investigan asesinato frente a negocio en Humacao

(Foto/Suministrada)
  Visitas: 1

HUMACAO – La Policía de Puerto Rico informó que agentes del Distrito de Humacao atendieron el viernes una querella sobre una muerte violenta ocurrida en la marginal de la carretera PR-3, frente a un establecimiento de venta de electrodomésticos en ese municipio.

Según la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples impactos de bala.

Las autoridades indicaron que, al momento, se desconoce la identidad del occiso y las circunstancias en que se registraron los hechos.

La Policía añadió que personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, en coordinación con el fiscal de turno, tiene a su cargo la investigación.

Encuesta
185

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Síguenos: