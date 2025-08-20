miércoles

agosto 20, 2025

Últimas noticias





Investigan asalto de mujer de 79 años

(Foto/Archivo)
SAN JUAN – La Policía de Puerto Rico informó que agentes del Precinto de Puerto Nuevo investigaron un robo reportado el martes por una mujer de 79 años, ocurrido el lunes en la calle 7 NE de Puerto Nuevo.

Según detalló la Policía, la perjudicada relató que a eso de las 5:20 de la tarde un individuo se le acercó y le anunció el asalto, por lo que le entregó la billetera que tenía en sus manos.

Las autoridades precisaron que dentro de la cartera la septuagenaria tenía 25 dólares en efectivo, documentos personales y una tarjeta de débito con el logo de Visa, propiedad con la que el hombre huyó corriendo.

La Policía indicó que el caso fue investigado preliminarmente por la agente María Rodríguez, del Precinto de Puerto Nuevo, y referido a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

