miércoles

agosto 27, 2025

Subscríbete

Search
Close this search box.

Últimas noticias

Últimas noticias

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Últimas noticias

Investigan agresión a joven en escuela de Carolina

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 1

CAROLINA – Un adolescente de 16 años fue víctima de una paliza por parte de otros alumnos de la Escuela Superior Gilberto Concepción de Gracia, ubicada en la avenida Felipe Sánchez Osorio, y fue trasladado al Hospital Pediátrico con un posible sangrado craneal, según se desprende de una querella del Policía Municipal de Carolina.

Tras la pelea, que ocurrió durante la mañana de ayer, agentes de la Policía Municipal intervinieron con otros adolescentes, todos de la misma edad, y a uno de ellos le ocuparon una navaja. Agentes de Ayuda Juvenil del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina iniciaron la investigación.

El menor agredido presenta hematomas en el rostro y en otras partes del cuerpo.

De otra parte, las autoridades escolares intervinieron ayer con un niño de 9 años, estudiante de cuarto grado, al que se le salió un cuchillo que guardaba en su mochila.

El incidente ocurrió en la Escuela Elemental María T. Serrano, en la urbanización Villa Fontana, en Carolina.

La directora de la escuela llamó a la Policía y al Departamento de la Familia, así como a la madre del niño, tras la intervención.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 630

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
190

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Síguenos en nuestras redes sociales:

For Media Group ©

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: