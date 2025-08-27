Investigan agresión a joven en escuela de Carolina

CAROLINA – Un adolescente de 16 años fue víctima de una paliza por parte de otros alumnos de la Escuela Superior Gilberto Concepción de Gracia, ubicada en la avenida Felipe Sánchez Osorio, y fue trasladado al Hospital Pediátrico con un posible sangrado craneal, según se desprende de una querella del Policía Municipal de Carolina.

Tras la pelea, que ocurrió durante la mañana de ayer, agentes de la Policía Municipal intervinieron con otros adolescentes, todos de la misma edad, y a uno de ellos le ocuparon una navaja. Agentes de Ayuda Juvenil del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina iniciaron la investigación.

El menor agredido presenta hematomas en el rostro y en otras partes del cuerpo.

De otra parte, las autoridades escolares intervinieron ayer con un niño de 9 años, estudiante de cuarto grado, al que se le salió un cuchillo que guardaba en su mochila.

El incidente ocurrió en la Escuela Elemental María T. Serrano, en la urbanización Villa Fontana, en Carolina.

La directora de la escuela llamó a la Policía y al Departamento de la Familia, así como a la madre del niño, tras la intervención.