Investigación en Carolina por asesinato de tres hombres (Ampliación)

CAROLINA – Las autoridades investigan un asesinato múltiple reportado en horas de la mañana del martes, frente a la iglesia Nueva Cosecha, ubicada en la avenida Monserrate en Carolina. Una llamada recibida en el cuartel de la Policía Municipal alertó sobre la situación.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron los cuerpos desnudos de tres hombres tirados sobre el pavimento. Las víctimas, que no han sido identificadas, presentaban aparentes heridas de bala en diferentes partes del cuerpo y signos de tortura.

Policías municipales y agentes de la Policía de Puerto Rico aseguraron la escena, mientras personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina y la Fiscalía asumieron la investigación.

Síguenos: