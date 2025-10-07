martes

octubre 07, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Intervención policial en Luquillo termina con arrestos y rescate de cinco menores

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 120

LUQUILLO – La Policía de Puerto Rico realizó un allanamiento en el residencial El Cemí, en Luquillo, donde arrestó a una pareja y rescató a cinco menores bajo su cuidado, en un apartamento donde se halló una gran cantidad de drogas.

Agentes de narcóticos lideraron la operación, que incluyó tres órdenes de allanamiento. El caso de los menores fue referido al Departamento de la Familia, que ahora tiene su custodia.

La investigación sigue en curso para garantizar la seguridad de los niños en el lugar.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 636

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
275

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: