LUQUILLO – La Policía de Puerto Rico realizó un allanamiento en el residencial El Cemí, en Luquillo, donde arrestó a una pareja y rescató a cinco menores bajo su cuidado, en un apartamento donde se halló una gran cantidad de drogas.

Agentes de narcóticos lideraron la operación, que incluyó tres órdenes de allanamiento. El caso de los menores fue referido al Departamento de la Familia, que ahora tiene su custodia.

La investigación sigue en curso para garantizar la seguridad de los niños en el lugar.