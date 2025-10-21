martes

octubre 21, 2025

Interrupción de agua potable en el noreste de Puerto Rico

(Foto/Archivo)
San Juan

  • Caparra Terrace
  • Hato Rey Norte
  • Viejo San Juan
  • Santurce
  • Puerto Nuevo
  • Altamira
  • Borinquen Towers
  • Sabana Llana Sur
  • Cupey
  • Áreas aledañas

Carolina

  • Isla Verde
  • Áreas aledañas

Loíza

  • Torrecilla Baja / Piñones
  • Áreas aledañas

Trujillo Alto

  • Cuevas
  • Carraízo
  • Saint Just
  • Áreas aledañas

Caguas (Región Este)

  • La Guásabara
  • La Ponderosa
  • Quintas de San Luis
  • Cañaboncito
  • San Antonio
  • Parque del Monte
  • Valle Tolima
  • Idamaris Gardens
  • Tomás de Castro
  • Villas de Castro
  • Parque Las Mercedes
  • Santa Elvira
  • Caguax
  • Villa Guadalupe
  • Hacienda San José
  • Los Prados
  • Las Carolinas
  • El Verde
  • Bairoa La Barra
  • La Mesa
  • Río Cañas
  • Áreas aledañas

Recomendaciones prácticas durante la interrupción

  • Almacene agua para consumo, higiene y sanitarios (mínimo 1 galón por persona por día).
  • Mantenga cerradas las llaves de paso internas para evitar entrada de aire a las tuberías.
  • Cuando regrese el servicio, deje correr el agua por varios minutos y hierva por 3 minutos la que vaya a consumir.
  • Verifique a sus vecinos adultos mayores o con condiciones de salud.

Información adicional

Información basada en comunicados regionales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) sobre la reparación de la línea de 72″ del Superacueducto en Manatí. Sectores y urbanizaciones provienen de los listados oficiales para los municipios indicados. La extensión real de la interrupción puede variar según la operación y la demanda.

 

