Interrupción de agua potable en el noreste de Puerto Rico

San Juan
- Caparra Terrace
- Hato Rey Norte
- Viejo San Juan
- Santurce
- Puerto Nuevo
- Altamira
- Borinquen Towers
- Sabana Llana Sur
- Cupey
- Áreas aledañas
Carolina
- Isla Verde
- Áreas aledañas
Loíza
- Torrecilla Baja / Piñones
- Áreas aledañas
Trujillo Alto
- Cuevas
- Carraízo
- Saint Just
- Áreas aledañas
Caguas (Región Este)
- La Guásabara
- La Ponderosa
- Quintas de San Luis
- Cañaboncito
- San Antonio
- Parque del Monte
- Valle Tolima
- Idamaris Gardens
- Tomás de Castro
- Villas de Castro
- Parque Las Mercedes
- Santa Elvira
- Caguax
- Villa Guadalupe
- Hacienda San José
- Los Prados
- Las Carolinas
- El Verde
- Bairoa La Barra
- La Mesa
- Río Cañas
- Áreas aledañas
Recomendaciones prácticas durante la interrupción
- Almacene agua para consumo, higiene y sanitarios (mínimo 1 galón por persona por día).
- Mantenga cerradas las llaves de paso internas para evitar entrada de aire a las tuberías.
- Cuando regrese el servicio, deje correr el agua por varios minutos y hierva por 3 minutos la que vaya a consumir.
- Verifique a sus vecinos adultos mayores o con condiciones de salud.
Información adicional
Información basada en comunicados regionales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) sobre la reparación de la línea de 72″ del Superacueducto en Manatí. Sectores y urbanizaciones provienen de los listados oficiales para los municipios indicados. La extensión real de la interrupción puede variar según la operación y la demanda.