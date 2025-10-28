martes

Intentan forzar entrada en lechonera El Rincón de Diego en San Juan

(Foto/Suministrada)
SAN JUAN – Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan, investigaron unos daños tras escalamiento en la lechonera El Rincón de Diego, ubicada en la avenida De Diego, en San Juan.

Según alegó el querellante, que llegó para comenzar operaciones a eso de las 6:35 de la mañana, percatándose de que alguien intento abrir la puerta frontal mediante la fuerza y no lo completó.

Durante dicho acto, le causó daños a la cerradura, los cuales no fueron estimados.

Cabe señalar, que este restaurante cuenta con cámaras de seguridad, las cuales serán revisadas por las autoridades.

Al lugar, se personaron agentes de la División de Servicios Técnicos del CIC de San Juan, quienes tomaron 11 fotos como evidencia de lo sucedido.

