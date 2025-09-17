miércoles

septiembre 17, 2025

Instituto de Cultura se reúne con alcaldesa de Loíza para colaborar en proyectos culturales

(Foto/Suministrada)
LOÍZA – La Directora Ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Melissa Santana, junto con la Subdirectora, Fátima Cédeno, llevaron a cabo una reunión con la alcaldesa de Loíza, la Honorable Julia M. Nazario Fuentes, con el objetivo de dialogar sobre posibles iniciativas colaborativas y fortalecer proyectos en beneficio de la comunidad loiceña.

Durante el encuentro, también se abordó el inicio de procesos reglamentarios para la disposición de documentos acumulados por administraciones anteriores, buscando asegurar un manejo adecuado de los archivos oficiales, cumplir con los parámetros legales y fomentar la transparencia en la gestión pública.

Esta reunión reafirma el compromiso de ambas partes con el desarrollo ordenado, la eficiencia administrativa y el bienestar de los ciudadanos de Loíza.

