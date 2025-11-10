Innovador proyecto Edu Gaming en Loíza recibe la visita del secretario del Departamento de Educación

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, junto a la comisionada escolar, Danaliz Dávila Fuentes y Frankie López ‘Hambo’, reconocida personalidad de la radio, recibieron al secretario de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, para visitar las tres (3) estaciones del proyecto Edu Gaming Loíza, donde pudieron observar el crecimiento y la participación activa de los jóvenes en esta innovadora iniciativa educativa.

Durante la visita, exhortaron a todos los niños y jóvenes del municipio a inscribirse y aprovechar las últimas oportunidades para ser parte de esta experiencia única. “Edu Gaming Loíza ofrece un espacio donde la educación se une con la tecnología, el entretenimiento y el deporte electrónico. Los participantes, entre las edades de 10 a 18 años, podrán conocer más sobre la disciplina de los eSports, aprender sobre producción y creación de contenido digital, y sobre todo, divertirse mientras adquieren nuevas destrezas”, señaló Nazario Fuentes.

Este proyecto es parte de la iniciativa municipal ‘Loíza tiene Valor’, un proyecto comunitario que busca fomentar los valores y la sana convivencia a través de siete actividades, incluyendo pancartas con 15 valores principales, talleres para niños y la creación de espacios de paz en las escuelas. “El objetivo es fortalecer los valores en la comunidad, como la paz, la unidad y la solidaridad, promoviendo una sana convivencia. Talleres de juegos para niños, que combinan educación y tecnología (EduGaming), para reforzar los valores en los estudiantes”, expuso la alcaldesa.

Por su parte, el presidente de la Legislatura Municipal, licenciado Joel Osorio Chiclana, añadió que “nosotros en el cuerpo legislativo dimos el visto bueno e impulsamos también este proyecto, bien pensado y estructurado. De igual manera, se promueve el desarrollo de espacios de reflexión en las escuelas, sumado al impacto comunitario para reforzar mensajes de paz y no violencia, casa por casa, para cerca de 13,000 familias. En mayo 2026 habrá un evento a gran escala para reforzar la iniciativa”.

La alcaldesa añadió que Edu Gaming Loíza continuará en dos fechas adicionales, los sábados 15 y 22 de noviembre de 2025. La inscripción es libre de costo para los estudiantes loiceños, y se realiza en línea por medio del link https://edugamingpr.com . Nazario Fuentes, de profesión educadora y cuyo doctorado es en Consejería Profesional, finalizó asegurando que “es por medio de la educación de calidad que vamos a lograr el progreso de las nuevas generaciones”.

El compromiso del Municipio de Loíza con la educación pública supera las dificultades fiscales. “En septiembre de 2021 inauguramos la primera escuela bilingüe del municipio, denominada Escuela Pública Alianza Cacica Yuíza que atiende los grados kínder, primero, segundo y tercero. Fue a cuatro años del paso del huracán María cuando presentamos este proyecto que seguimos trabajado con mucho cuidado y atención, invirtiendo en el futuro de nuestros niños”, finalizó Nazario Fuentes.