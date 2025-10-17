Inician trabajos de rehabilitación del parque de béisbol del barrio Florida en Naguabo

NAGUABO – El Municipio Autónomo de Naguabo, dirigido por la alcaldesa Miraidaliz Rosario Pagán, realiza proyectos de infraestructura recreativa dirigidos a fomentar el deporte y la convivencia comunitaria. A estos fines, anunció la mandataria municipal, que comenzaron las mejoras del parque de béisbol del barrio Florida.

Las labores tienen como propósito optimizar las facilidades del parque para el uso de atletas, familias y visitantes, reafirmando el compromiso de la administración municipal con el desarrollo deportivo y el bienestar de la población de Naguabo.

El municipio manifiesta que se mantiene el esfuerzo por continuar el progreso de la ciudad.